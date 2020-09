O governador Mauro Mendes assinará, nesta quarta-feira, no Palácio Paiaguás, contrato para a construção de 5 mil pontes em Mato Grosso. Também será anunciada a aquisição de equipamentos rodoviários, materiais e insumos destinados à execução de obras de infraestrutura no Estado.

O programa prevê a construção de pontes de bueiro metálico, vigas metálicas e aduelas de concreto de até 18 metros, substituindo as de madeira. Também está prevista a construção de 62 pontes de concreto de médio e grande porte, totalizando 5 mil, além da compra de 175 equipamentos para manutenção das estradas, em parceria com os consórcios municipais e associações.

De acordo com a assessoria, a iniciativa é oriunda do empréstimo de R$ 550 milhões que será firmado com a Caixa Econômica Federal (CEF). O financiamento foi firmado após autorização dada pela Assembleia Legislativa, em março.

Na época, conforme Só Notícias já informou, o Governo do Estado detalhou que o banco ofereceu carência de 24 meses para o início do pagamento em 120 meses com juros de 5,7% ao ano e com liberação dos recursos a cada quatro meses de acordo com o andamento das obras. Como garantia, o Governo ofereceu o Fundo de Participação do Estado (FPE).

Ao justificar o empréstimo, o governador Mauro Mendes (DEM) lembrou da crise financeira enfrentada, sobretudo, em 2019 e 2020 para informar a falta de capacidade de investimento do Estado. “A capacidade de investimento do Estado não é suficiente para atender à demanda da sociedade, portanto, faz-se necessário o aporte de recursos oriundos de operações de crédito para fazer frente às necessidades de investimentos”, defendeu, em março.