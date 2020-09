Felicidade, orgulho e merecimento. Foram com esses sentimentos que Natanael resumiu a alegria no Atlético Goianiense. Na noite desta quinta-feira, o Dragão venceu o Fluminense por 3×1, em casa, despachando o adversário e seguindo adiante na Copa do Brasil – ficando já entre os 16 melhores da competição.

O sorriso é grande. E não é à toa. A classificação foi muito importante para o Atlético-GO, que recebe mais uma boa quantia em dinheiro pela classificação. Natanael entrou no segundo tempo e apareceu bem. Foi dele um lindo passe pelo setor esquerdo que resultou no gol da classificação. E o lateral-esquerdo, que recém chegou vindo do Internacional, é só elogios ao grupo. “Foi sensacional. Uma classificação que merece ser muito comemorada. E a gente estava sentindo. É um grupo muito bom. Eu cheguei faz pouco tempo, mas já vi isso. Tinha um clima bom, os trabalhos pré-jogo foram bons. Sabíamos que a classificação viria. Todos merecem. Feliz demais por participar do último gol, esse grupo merece”, afirmou o jogador.

A estreia de Natanael com as novas cores havia sido justamente na derrota por 1×0 no Rio de Janeiro. Para o lateral-esquerdo, o bom ambiente e a determinação de todos foram fundamentais. “Uma classificação dessa sempre tem que ser dividida. Todos trabalham muito aqui, foi uma semana boa como eu falei. E todos acreditavam. Nós estávamos confiantes e entramos para buscar essa classificação que foi muito importante para o clube. Estamos felizes, orgulhosos. Fizemos nosso melhor e merecemos muito passar de fase. Feliz em ajudar e saber que o torcedor está feliz”, finalizou o lateral-esquerdo.

O Atlético Goianiense agora volta a focar suas atenções na Série A. No domingo, às 18h15, o time recebe o Botafogo.

Foto:

Heber Gomes-ACG

Assessor de Imprensa