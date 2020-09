O lateral-esquerdo Natanael está de casa nova. Emprestado pelo Internacional, ele vai defender o Atlético-GO até o final da Série A. O acordo entre as equipes foi anunciado no último sábado (12).

"Feliz pela oportunidade aqui no Atlético. Chego motivado em ajudar a equipe a alcançar os objetivos traçados e vou trabalhar muito para isso. Espero que possamos fazer uma boa campanha no Brasileirão. Empenho e dedicação não vão faltar", destacou o jogador, de 29 anos.

Nascido na capital mato-grossense e revelado pelo Operário-MT, Natanael também valoriza o retorno à Região Centro-Oeste. Vale destacar que o lateral soma dois títulos estaduais com a camisa do Cuiabá.

"As equipes do Centro-Oeste têm conquistado cada vez mais espaço no cenário nacional. Pude participar deste processo no Cuiabá, e agora encontro um projeto muito sólido aqui no Atlético. Estou animado em fazer parte disso", finalizou o atleta, tetracampeão búlgaro pelo Ludogorets.







Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Foto: Divulgação/Atlético-GOFoto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Assessor de Imprensa