Últimos ajustes antes do início da temporada 2020-2021. A bola começa a rolar oficialmente hoje (18) para a Primeira Liga, a principal divisão do futebol de Portugal.

A competição conta tradicionalmente com uma grande participação de brasileiros, entre eles, o volante Romulo, que atua no Portimonense. Paranaense, da cidade de Cascavel, o jogador vai para a sua segunda temporada no país. “Estou bastante motivado para o início dessa nova época. Chega nesse momento e começa até a dar uma certa ansiedade, a vontade de querer jogar aumenta ainda mais. A última temporada foi um grande aprendizado para mim e acredito que para todo o nosso grupo. Dessa vez, vamos entrar com outra mentalidade, fazer diferente para ter um ano melhor”, revelou o atleta de 24 anos que, no Brasil, vestiu a camisa do Londrina e do Atlético Goianiense.

O primeiro confronto do Portimonense acontece na segunda-feira (21). Em casa, a equipe do volante brasileiro recebe o Paços de Ferreira. “O campeonato é bem longo, serão muitas rodadas pela frente, mas é muito importante começar com um bom resultado. Vencer na estreia é o que nós precisamos para iniciar a temporada com tranquilidade e confiança. Vamos trabalhar para fazer a vitória nesse primeiro jogo”, concluiu.





Foto: Divulgação | Portimonense Futebol SAD

Assessor de Imprensa