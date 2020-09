O ministro da Educação, Milton Ribeiro, divulgará os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2019 na próxima terça-feira, 15 de setembro, em coletiva de imprensa a ser realizada às 9h30, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A cerimônia terá transmissão ao vivo nas redes sociais do Inep e do Ministério da Educação (MEC).

Na ocasião, estarão presentes o presidente do Inep, Alexandre Lopes, e o diretor de Estatísticas Educacionais do instituto, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, que fará a apresentação dos dados. Tanto o Ideb quanto o Saeb são produzidos pelo Inep.

Informações: Inep