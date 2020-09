O diretório municipal do PRTB em Guarantã do Norte/MT, vem através desta publicação informar aos seus filiados e população em geral que, estará realizando sua convenção no próximo dia 12 (sábado), na sede do Partido Rua Corbélia, 1200 no Bairro Ouro Verde, , com início às 20:00, com primeira convocação e as 20:15 em segunda convocação.

Onde irão deliberar sobre a ordem do dia.