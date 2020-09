Plantio e distribuição de mudas fazem parte da iniciativa das unidades

Buscando, de forma contínua, reforçar a importância da preservação ambiental, os colaboradores das concessionárias administradas pela Aegea MT/PA nas cidades de

Carlinda, Cláudia, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Novo Progresso, Peixoto de Azevedo, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, União do Sul e Vera

, realizaram plantio e doação de mudas/sementes de espécies nativas e frutíferas. A iniciativa faz parte da comemoração ao Dia da Árvore (21 de setembro), e foi realizada junto de filhos e familiares pelos colaboradores.

Mesmo diante do período de pandemia, do novo coranavírus, o principal objetivo das concessionárias, seguindo todos os protocolos de biossegurança, está em conscientizar as futuras gerações referente a importância da área verde, ou seja, proporcionando o bem-estar das comunidades e lugares onde vivem.

A coordenadora de projetos socioambientais das concessionárias da Aegea MT/PA, Hélida Parente, ressalta que é importante fomentar o engajamento de todos para as questões socioambientais, além é claro de preservar o meio ambiente. “O que estamos fazendo é pouco, porém se cada um fizer a sua parte, juntos podemos manter e garantir um futuro sustentável, com diversas árvores frutíferas e de sombras. Os colaboradores abraçaram a ideia e estão ensinando as crianças práticas mais sustentáveis que fazem a diferença em um futuro próximo”, pontuou

A assistente de atendimento da Águas de Marcelândia, Dayane Aparecida e sua filha Emily, já realizaram juntas cerca de sete plantios, ela destaca que o primeiro plantio aconteceu perto de sua filha completar 1 aninho de idade. “Em comemoração ao primeiro aniversário da Emily, plantamos um pé de jabuticaba, desde então mantemos a tradição de todo ano realizar um plantio junto e assim, fortalecer a importância de cuidar e ajudar ao meio ambiente de uma forma simples, rápida e muito divertida”, frisou

Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pelas concessionárias, acesse www.aegeamt.com.br