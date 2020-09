O jogo contra o Internacional não foi especial apenas para o Goiás, que conseguiu uma importante vitória sobre o líder do campeonato brasileiro, mas também para o volante Sandro, que enfrentou o clube que o revelou pela primeira vez na carreira.

“Foi um sentimento diferente. Todos sabem o meu carinho pelo clube e pelos torcedores. O Inter foi o clube que me formou como homem e atleta. Após dez anos longe do futebol brasileiro, voltar e ter a oportunidade de enfrentar o Inter foi bastante emocionante para mim”, destacou.

Do elenco atual, apenas D’Alessandro estava naquele Inter campeão da Libertadores em 2010. “Foi um prazer muito grande reencontrá-lo. Conversamos um pouco em função dos protocolos de segurança e após a partida tive o azar de ir para o doping, mas deu pra matar a saudade dele, que ainda está jogando muita bola, do Juarez, que é o massagista, pessoal da segurança, entre outros remanescentes da minha época. D’Ale é um grande amigo e um jogador que construiu uma história maravilhosa no futebol e no Inter”, revelou.

Precisando da vitória para iniciar uma recuperação na competição, o Goiás jogou praticamente os noventa minutos com um jogador a menos após a expulsão do lateral Jefferson, aos três minutos. “É claro que o jogo fica ainda mais difícil, mas mostramos que ninguém está aqui de brincadeira. Lutamos e corremos pelo nosso companheiro e conseguimos uma vitória importantíssima para a sequência do trabalho”, destacou.

O próximo compromisso do Goiás será apenas no dia 27 contra o Ceará, fora de casa. “Agora vamos ter um tempo maior de treinamento e para recuperar bem os atletas. Em função de tudo que aconteceu, a temporada está sendo ainda mais apertada. Temos que aproveitar ao máximo esses períodos maiores de trabalho para fazermos os ajustes necessários”, finalizou Sandro, de 31 anos.





Foto: Héber Gomes/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa