Deputado Claudinei apresentou indicação em sessão plenária para que o governo estadual solucione essa situação

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) de Novo Mundo (MT) fará o atendimento ao público, neste mês de setembro, somente por oito dias por falta de servidores. Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta quarta-feira (2), o deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) expôs a preocupação em relação à instituição ficar muito tempo com as portas fechadas.

O Indea é uma entidade que realiza a certificação sanitária na agropecuária mato-grossense, garante a proteção ao meio ambiente e a saúde de produtores e consumidores. Para o morador e presidente do Partido Social Liberal (PSL) de Novo Mundo, Cleber Valsoler, é uma situação preocupante para o cidadão que compra ou vende gado sem ter o Guia de Transporte Animal (GTA) e outros documentos exigidos na legislação vigente.

Ele aponta que o servidor da unidade tirou licença prêmio e se revolta em ver a forma que o governo estadual administra a situação com o atendimento reduzido para o público. “Não está certo o governo do Estado fazer isso, o cidadão sai de um certa comunidade, chega aqui e está tudo fechado. De repente ele transporta o gado sem o GTA e de repente o órgão fiscalizador pega ele e é multado”, revolta.

“Conforme a reclamação recebida, o Indea do polo de Novo Mundo informou que só funcionaria em horários específicos devido o afastamento de um servidor. São serviços essenciais para os moradores do município e região. Temos que atentar que vários pecuaristas e produtores necessitam de atendimento e cumprir as exigências legais impostas”, explica Claudinei.

Em frente ao Indea do município é apresentado um comunicado com os dias de atendimento, sendo três e quatro, oito e 12, 14 e 17, 21 e 24 de setembro. Em caso de urgência, a unidade orienta o interessado procurar a unidade mais próxima que fica no município de Matupá (MT), a uma distância de Novo Mundo de cerca de 200 km.

Um das principais atuações do Instituto está relacionado à defesa sanitária vegetal e animal, fiscalização e julgamento de processos, inspeção sanitária de produtos de origem animal e fiscalização dos recursos naturais renováveis.

