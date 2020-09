O parlamentar realizou indicação para a Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso para a pavimentação asfáltica da rodovia

Deputado Claudinei em reunião com os secretários Mauro Carvalho e Marcelo Padeiro Os secretários de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Padeiro, e da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho, receberam o deputado Delegado Claudinei (PSL) para discutirem sobre a indicação de n.º 184/2019 que se refere as condições precárias na MT-471, entre os municípios mato-grossenses de Rondonópolis e Santo Antônio do Leverger.

“Estive a pouco tempo neste trecho. Vimos pontes precárias de madeiras, pedimos urgência, antes do início das chuvas. Tivemos uma reunião produtiva e avançamos com os secretários, para viabilizar a recuperação de todo o trecho da MT-417. Tivemos a notícia que as pontes serão arrumadas em pouco tempo. Eles vão verificar este projeto para continuar o estudo e, assim, ocorrer a pavimentação asfáltica que citamos”, explica Claudinei.

Manutenção

Mauro Padeiro explica que devido ao período eleitoral será possível somente a manutenção tanto das pontes, como, também, da rodovia da MT-471. Para a realização da construção de uma ponte de concreto ou pavimentação asfáltica, será necessário aguardar todos os trâmites eleitorais, ressalva o secretário da Sinfra.

“Eu não posso fazer convênio por causa da eleição. Vamos fazer o seguinte, a gente tem que ter a homologação em nível federal, não é só em relação a eleição estadual. Como vários municípios do país, essa homologação vai acontecer no início de dezembro. Vou pedir para fazer o levantamento. Dá para fazer a manutenção da estrada, ver qual a empresa e ver o orçamento e quais as pontes que precisam ser arrumadas”, conclui Padeiro.

MT-471

O parlamentar esteve, no dia 3 de agosto, na MT-471 e deparou com as condições precárias da malha viária e das pontes. Ele conta que essa foi a segunda vez que passava na região já que chegou a realizar a solicitação para o governo estadual para pavimentação asfáltica entre o assentamento Carimã e a Fazenda Jotabasso. “É uma estrada importante, pois transitam bastante caminhões para o escoamento de produções agrícolas. É uma região importante para manter este movimento da economia que beneficia a região”, completa Claudinei.

Em relação às pontes, o deputado explica que os moradores das Fazendas Taimã e Santa Edwiges mostraram as condições das pontes durante a visita. “Eles já se uniram para arrumar a ponte, mas não conseguiram. Por isso, me pediram para intervir junto ao governo estadual. Tanto que as más condições da estrutura vão interromper a passagem de veículos na ponte, o que vai prejudicar o transporte da produção agrícola”, esclarece.

Localização – Essa região conta com o Assentamento Carimã que possui cachoeiras que atraem visitantes e turistas para região.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa