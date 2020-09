A primeira parte do desafio contra as equipes de Campinas foi cumprida com perfeição pelo Confiança. Na última sexta-feira, o time recebeu o Guarani e venceu por 1×0, somando três importantes pontos na Série B do Brasileirão. Falta agora a outra metade do desafio.

No próximo domingo, o time sergipano viaja para duelar com a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O objetivo é a vitória. Mas Jeferson Lima, titular e um dos destaques do Confiança, sabe que de novo a parada será difícil. “Nos portamos muito bem contra o Guarani e fomos merecedores do resultado. Foram três pontos valiosos pra gente, sabíamos que só a vitória interessava. Agora já temos mais um duelo complicado, com o outro time de Campinas. A Ponte vem bem, tem um time organizado. Estamos trabalhando muito e estudando o time deles”, afirmou o meio-campista.

Para Jeferson Lima, o Confiança tem que ter a mesma postura que teve no duelo contra o Guarani. Ser uma equipe intensa e organizada. “Acho que estamos evoluindo, conseguindo cada vez mais demonstrar nosso potencial. A Série B não tem descanso, são jogos complicados na sequência. Agora já temos a Ponte pela frente na casa deles. Mas é fazer nosso jogo, manter nossa organização e intensidade. Estamos focados para fazer mais um bom jogo e conquistar um bom resultado”, finalizou o jogador, emprestado pelo Internacional e já com três gols pelo Confiança, além do título estadual.

O duelo entre Ponte Preta e Confiança está marcado para domingo, às 20h30, no Moisés Lucarelli.





Foto: Divulgação AV Assessoria de Imprensa . Foto: Divulgação AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa