Na noite de sábado (19), o Cuiabá Esporte Clube entrou em campo, na Arena Pantanal, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Dourado enfrentou o Oeste-SP, teve grande atuação, e venceu o “rubrão” por 3 a 0. O triunfo recolocou o time treinado por Marcelo Chamusca na liderança da competição.

O confronto foi dominado pelo Cuiabá do início ao fim, e o placar foi aberto no começo do primeiro tempo. Maxwell fez bela jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, e finalizou com precisão para o fundo da rede, inaugurando o marcador. Ainda no primeiro tempo, Everton Sena, de cabeça, ampliou o placar.

Na segunda etapa, o Oeste-SP chegou a equilibrar a disputa, e teve até um pênalti a seu favor, mas o goleiro João Carlos defendeu a cobrança de Mazinho. Já no fim da partida, após desperdiçar diversas oportunidades, Felipe Marques marcou o terceiro e fechou o placar. Com os 3 a 0, o Dourado chega aos 21 pontos, no topo da tabela de classificação.

O próximo desafio do líder será na próxima terça-feira (22), diante do Operário-PR, fora de casa. A bola rola a partir das 19h, horário de Mato Grosso, com transmissão do site A BOLA DA VEZ MT, pelo Facebook.

Por A Bola da Vez