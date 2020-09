O Cuiabá Esporte Clube não conseguiu segurar o resultado e empatou em 1 a 1, com o Botafogo (SP), em Ribeirão Preto (SP) pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no estádio Santa Cruz. Jenison de cabeça abriu o marcador para o time de Mato Grosso, mas na etapa complementar Ronald empatou e tirou o peso do que seria a terceira derrota consecutiva em casa da equipe paulista.

Com o resultado, o Dourado segue na ponta da tabela com 14 pontos e na oitava rodada enfrenta o Vitória no Barradão, às 15h30, neste sábado. Já o Botafogo pega o Ponte Preta, na sexta-feira, no Moisés Lucarelli.

O Botafogo começou fazendo as primeiras movimentações com jogadas em velocidade, enquanto o time cuiabano seguia segurando no campo de defesa. Na primeira chance do Cuiabá, Everton Sena, subiu na cobrança de escanteio, cabeceou, mas o goleiro do Pantera fez fácil defesa. O time de Mato Grosso continuava na defensiva, enquanto o Botafogo não descuidava da marcação.

O time paulista reagiu com Gilson que se infiltrou pela esquerda, recebeu dentro da área, mas sem perfeição chutou fraco para o goleiro João Carlos fazer defesa. Na sequência, o Cuiabá fez movimentação perigosa, Jenison recebeu o cruzamento, girou, mas na hora de finalizar foi travado pela defesa. O Botafogo emplacou uma sequência de ataques perigosos em cima do Dourado, mas não conseguia avançar e emplacar o gol.

Aos 30 minutos, na bola parada, Elvis fez cobrança de escanteio, Jenison subiu e de cabeça abriu o marcador para o time da capital de Mato Grosso: 1 a 0, Cuiabá. Na sequência, por pouco o Dourado não fez o segundo, Matheus Barbosa na entrada da área chutou bem, mas a bola parou na zaga. Fim de primeiro tempo no estádio Santa Cruz.

Na etapa complementar, o Botafogo começou em ritmo acelerado. Lukete recebeu na área, venceu Lucas Ramos e finalizou. A bola saiu à esquerda do gol de João Carlos. Na busca do gol de empate Jeferson cobrou escanteio e Jordan cabeceou. João Carlos teve que sair do gol para fazer defesa. Colocando pressão no jogo Victor Bolt chutou para dentro da área para Lukete finalizar de peixinho. O goleiro do Cuiabá vivo na jogada fez bela defesa.

O Botafogo começou a abafar o jogo e o Cuiabá deu uma diminuída no ritmo. O Pantera pressionava o Dourado. Ronald recebe de Luketa e finalizou, mas Anderson Conceição conseguiu fazer o corte. Na reação do Cuiabá, Yago invadiu a área, mas no momento de finalizar foi cortado pela defesa.

Na sequência Yago recebeu de Elvis, dominou e chutou. A bola sai por cima do gol de Darley. Aos 30 minutos, Luketa faz boa jogada pela esquerda, passou fácil por Lucas Ramon e cruzou. Ronald livre de marcação só teve o trabalho de empurrar para o gol. Tudo igual no estádio Santa Cruz.