O Cuiabá Esporte Clube em confronto direto no alto da tabela, empatou com o Operário-PR na noite desta terça-feira, no Germano Krüger, na abertura da 11ª rodada da Série B do Brasileiro.

O Fantasma abriu o placar logo no início do jogo, com Jean Carlo, aos dois minutos. O Dourado deixou tudo igual no começo da segunda etapa, com Felipe Ferreira.

O resultado deixa o Cuiabá provisoriamente na liderança, agora com 22 pontos – o time pode ser ultrapassado pelo Paraná, que tem 20 pontos e joga no sábado, contra o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas. Já o Operário-PR continua na sexta posição, agora com 17 pontos, mas pode cair até para oitavo, dependendo dos resultados de Juventude e Vitória no complemento da rodada. Confira a tabela completa da Série B do Brasileiro.

Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira, pela 12ª rodada da Série B. O Operário-PR visita o Juventude, às 19h15 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, enquanto o Cuiabá recebe o Náutico, às 22h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

Por Folha 5