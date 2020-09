O corpo de um homem foi encontrado, esta manhã, em avançado estado de decomposição numa residência, localizada nos fundos de uma oficina no bairro São Lourenço, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). A identidade dele ainda não foi confirmada.

Um investigador da Polícia Civil informou, ao Só Notícias, que o corpo foi encontrado pelo proprietário da oficina. “Ele retomou hoje após feriado para trabalhar e quando chegou, sentiu um forte odor vindo da casa. Nos acionou e quando abrimos a casa encontramos ele morto”.

Ainda de acordo com o policial, visualmente não foi possível identificar lesões do corpo devido ao estado de decomposição. Ele foi retirado do local e encaminhado para as análises necessárias no Instituto Médico Legal (IML), que apontará a casa da morte.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também analisou o imóvel para identificar se houve algum tipo de arrombamento.