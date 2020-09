O Vasco sofreu um duro castigo no Couto Pereira, neste domingo. Após esbarrar no goleiro Wilson e na trave, o Gigante da Colina cometeu um pênalti no fim e perdeu para o Coritiba por 1 a 0, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Miguel ainda defendeu a primeira cobrança, mas a penalidade precisou ser repetida pelo fato de o goleiro ter se adiantado.

O resultado foi um duro golpe para o Vasco, que foi superior ao Coritiba, especialmente no segundo tempo, quando desperdiçou chances claras para abrir o placar. O Gigante da Colina continua com 17 pontos e caiu uma posição. Agora é o quinto colocado, com dez jogos.

O Coritiba interrompe uma sequência de quatro jogos sem ganhar e deixa a zona de rebaixamento. O Coxa agora tem 11 pontos em 11 jogos e está na 16ª colocação no Brasileiro.

O próximo compromisso do Vasco pelo Brasileiro, pela 12ª rodada, é contra o Red Bull Bragantino, domingo, às 11h, em São Januário. Antes, o Gigante da Colina tem o decisivo clássico com o Botafogo pela quarta fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, dia 23, o Vasco recebe o rival em São Januário, às 21h30, após perder o jogo de ida por 1 a 0. Ou seja, precisa vencer para avançar de fase.

O Coritiba tem outro time carioca pela frente. O próximo jogo pelo Brasileiro, válido pela 12ª rodada, é contra o Fluminense, na segunda-feira, dia 28, no Maracanã, às 20h.

Gazeta Esportiva (foto: Rafael Ribeiro/assessoria/arquivo)