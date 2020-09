O Corinthians venceu pela primeira vez como visitante neste Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Timão fez 2 a 1 em cima do Goiás, pela sétima rodada, graças a gol já nos acréscimos da etapa final.

Tiago Nunes apostou nas entradas de Camacho, Lucas Piton e Gustavo Mosquito na equipe titular. Deu certo. O alvinegro dominou o primeiro tempo e chegou ao gol em lance de Cantillo e Ramiro, assim como aconteceu no Majestoso, mas dessa vez Vinicius Lopes mandou contra a própria rede.

Na etapa final, Gabriel voltou no lugar de Camacho e o Corinthians não voltou bem. Dessa maneira, não demorou muito para o Esmeraldino chegar ao empate com Vinicius Lopes depois de falta grotesca de posicionamento de Gil.

O gol da vitória, na base do sufoco, saiu de um escanteio batido por Otero pela ponta direita. A bola sobrou para Danilo Avelar, que mandou para as redes quase que no susto.

O resultado levou o Timão aos oito pontos, na nona colocação. O Goiás ficou nos mesmos quatro pontos, na vice-lanterna.

Na próxima rodada, o Corinthians vai receber o Botafogo, sábado, às 19h, na Neo Química Arena. Os goianos vão visitar o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h30 de domingo.