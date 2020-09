O Nota MT tem um novo serviço de informação disponibilizado aos consumidores participantes do programa. Trata-se do Nota MT em Números, onde é possível acompanhar dados sobre valores repassados, usuários cadastrados e premiados, entidades sociais e total de bilhetes eletrônicos gerados para os sorteios. O objetivo é proporcionar mais transparência e facilitar o acesso às informações públicas.

As estatísticas estão disponíveis na página inicial do site www.nota.mt.gov.br e podem ser consultadas por qualquer cidadão. Os dados são de domínio público, portanto não é necessário ter cadastro no Programa Nota MT para acessa-los.

“É mais uma forma que o cidadão tem de acompanhar as informações do Nota MT, trazendo transparência e lisura ao processo. Por enquanto, as estatísticas estão disponíveis apenas no site, mas estamos atualizando o sistema para disponibilizar no aplicativo de celular também”, explica o coordenador do Programa Nota MT, José Humberto de Holanda.

O Nota MT em Números é atualizado diariamente e até este sábado (05.09) apresenta os seguintes dados: usuários cadastrados – 330.035; usuários premiados – 10.551; valor repassado aos premiados – R$4.714.000,00; entidades cadastradas – 187; entidades premiadas – 159; e valor repassado para as entidades – R$1.016.500,00.

Em relação a quantidade de bilhetes gerados para os concursos vigentes o serviço informa que, até o momento, estarão concorrendo aos prêmios do próximo sorteio (Mensal Agosto 2020) 1.595.076 bilhetes. Já no sorteio Especial Primavera 4.388.616 bilhetes vão disputar as premiações de R$ 50 mil.

Com pouco mais de um ano de lançamento, o Programa Nota MT já passou por algumas inovações como, por exemplo, a possibilidade de acumular bilhetes para os sorteios com as compras de passagens de ônibus e a implementação do Menor Preço. Este trata-se de um serviço que permite aos consumidores consultar o menor preço dos produtos comercializados em todo o estado.

Sorteios

Neste mês de setembro acontecem mais dois sorteios do Programa Nota MT. No dia 14 ocorre o sorteio mensal agosto com mil prêmios de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil. Na ocasião participam aqueles consumidores que pediram o CPF na nota ou no BP-e em compras realizadas entre os dias 1° e 31 daquele mês.

Já no dia 21 de setembro serão sorteados mais cinco prêmios de R$ 50 mil, que totalizam R$ 250 mil, no Especial Primavera. Para esse concurso, estarão concorrendo os documentos fiscais com o CPF emitidos no período de 01 de junho a 31 de agosto. Conforme as regras já estabelecidas, os sorteios especiais contemplam os documentos acumulados ao longo de três meses, aumentando as chances dos participantes.

Os sorteios serão realizados na sede da Sefaz, com transmissão ao vivo, via live, nas redes sociais do Governo de Mato Grosso e da Secretaria de Fazenda (Sefaz).