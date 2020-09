O preletor será o Pastor sul-coreano Ock Soo Park, da Igreja Missão Boa Notícia

O Congresso de Líderes Cristãos - CLF, terá mais uma edição no dia 28 de setembro, das 20h às 22h, promovendo o evangelismo para os países que têm o idioma português como língua oficial. O seminário terá também a participação de lideranças cristãs da América do Sul e central e haverá tradução simultânea. O evento é gratuito e será transmitido pela plataforma ZOOM.

A ministração será realizada pelo Pastor Ock Soo Park, Fundador da igreja Missão Boa Notícia e Idealizador do Congresso de Líderes Cristãos.

O último Congresso de Líderes Cristãos, foi transmitido nos 100 países onde a organização tem sede, com o tema “COMEBACK - volte para Deus”, realizado de 25 a 28 de junho e contou com a presença de mais de 1000 participantes entre pastores e lideranças de todos os estados do Brasil.

Os países que falam o idioma português que já confirmaram presença: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

O que é o CLF

O Christian Leaders Fellowship – Congresso de Líderes Cristãos - CLF, ultrapassa denominações, o que nos permite conhecer a verdade genuína e o coração de Deus com base na Bíblia. Os líderes cristãos receberão novo poder espiritual de Deus, conectando-se à Palavra de Deus e espalhando o Evangelho em todo o mundo.

O Congresso de Líderes Cristãos - CLF, foi realizado pela primeira vez em março de 2017, em Nova York. Através destes congressos mais de 120.000 pastores se reuniram em 71 países, incluindo Hong Kong, Quênia, Alemanha, Coreia do Sul, Brasil, entre outros.

Mais informações pelo WhatsApp (11) 995716338, e através do site: clfbrasil.org.br.

Inscrições: https://forms.gle/9oxebi6frFym21Uk9

Fonte: Assessoria de imprensa do CLF.