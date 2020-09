Mesmo que possa ser provisoriamente, o Juventude está de volta ao G-4 da Série B. A equipe gaúcha derrotou ontem (08) de virada o Confiança por 3 a 1, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, o clube subiu seis posições e assumiu a terceira colocação, com 15 pontos somados.

Um dos destaques da partida, com direito a duas assistências, o lateral-esquerdo Eltinho avaliou a vitória que, de acordo com o atleta, vai além da entrada no G-4. “Um resultado bem importante. Primeiro porque nossa equipe mostrou força para correr atrás e virar o placar. E segundo porque nos deixa próximos dos primeiros colocados. Essa vitória vai além do G-4, o mais importante nesse momento é abrir vantagem para os outros adversários e tentar se posicionar ali no bloco da frente, independente de estar no G-4”, destacou o experiente atleta, que soma mais de 40 jogos com a camisa do clube.

Com quatro partidas disputadas nesta Série B, o desempenho do lateral é positivo. Até o momento foram duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. Além disso, nestes jogos o time marcou seis gols e sofreu somente três. “Bastante motivado para a sequência da temporada. É trabalhar e manter o foco para seguir nesse ritmo na Série B que as coisas aos poucos vão acontecendo. O campeonato é longo, é um processo de construção a cada rodada. Além disso, ainda temos também a Copa do Brasil pela frente, um torneio bastante importante. Tem muito para acontecer, a temporada é longa”, concluiu.

A próxima partida do Juventude acontece na segunda-feira (14), novamente em casa, contra o Vitória, pela Série B. Na mesma semana, a equipe alviverde recebe o CRB no primeiro jogo da quarta fase da Copa do Brasil.





Foto: Arthur Dallegrave | E.C.Juventude

Assessor de Imprensa