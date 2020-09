É frequente as reclamações de jogadores, treinadores e clubes em relação ao calendário de futebol no Brasil. Mas, especialmente neste ano, por conta da pandemia do coronavírus, a maratona de jogos é ainda maior.

É o caso por exemplo do Ceará que, desde a primeira partida oficial após a paralisação, no dia 13 de julho, disputou 22 jogos, uma média de uma partida a cada três dias. Se considerarmos apenas o mês de setembro, serão nove confrontos em 30 dias.



A tendência é que o calendário fique um pouco mais leve, já que algumas competições chegam ao fim. É o caso do Campeonato Cearense, que terá a sua primeira partida da final na próxima semana, no dia 30. Até o fim do estadual, o clube disputará três competições simultâneas: Série A, Copa do Brasil e Campeonato Cearense.

Para o jovem volante Marthã, de 23 anos, o calendário intenso é uma oportunidade para ganhar espaço e mostrar serviço. “Com o calendário intenso e essas grandes sequências de jogos, é normal que as oportunidades apareçam. E é nessa hora que temos que mostrar a força do nosso grupo, mostrar que todos têm condições de buscar o seu espaço. A cada treino procuro fazer sempre o meu melhor para ajudar a equipe quando as oportunidades aparecem”, destacou o atleta, que conquistou seu primeiro título como profissional nesta temporada, a Copa do Nordeste.

Os próximos dias, assim como foram os últimos dois meses, prometem ser intensos para o Ceará. Após golear na quarta-feira (23) o Brusque por 5 a 1 e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Vozão enfrenta no domingo (27) o Goiás pela Série A, o Fortaleza na quarta-feira (30) pela final do estadual e o Palmeiras no dia 3, pelo Brasileirão. “Essa é a importância de se ter um grupo forte, capaz de encarar os obstáculos e seguir em frente. Não tem jogo fácil, todas as partidas são importantes, independente da competição. Nosso grupo já mostrou que tem qualidade para aguentar e vamos em busca dos nossos objetivos, pensando em um jogo de cada vez”, finalizou.





Foto: Wilton Hoots | Ceará SC

