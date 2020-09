A Caixa deposita nesta quarta-feira (16) auxílio emergencial de R$ 600 para 3,9 milhões nascidos em junho. Esse grupo faz parte do ciclo 2 com beneficiários que recebem da 1ª à 5ª parcela, dependendo da data que entraram no programa.

O pagamento é feito primeiro por débito na conta digital que pode ser movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem. Com ele é possível pagar boletos e fazer compras na internet e nas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.

Nesta quinta-feira (17), os beneficiários do Bolsa Família começam a receber as novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 300. Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

O pagamento das quatro parcelas de R$ 300 para os demais beneficiários ainda não foi definido pelo Ministério da Cidadania, mas deverá ser incluído no calendário organizado por ciclos de crédito em conta digital e saques em espécie até o final do ano. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.

Nesta quinta também será liberado o saque para 3,8 milhões de beneficiários com data de nascimento em dezembro. O saque pode ser feito nas agências da Caixa, nos caixas eletrônicos e lotéricas. A transferência dos valores, via aplicativo Caixa Tem, para outras contas também estará liberada para esse grupo

O auxílio foi criado para a população de baixa renda e trabalhadores informais enfrentarem a crise provocada pela pandemia de coronavírus. De três parcelas, passou para cinco de R$ 600 cada. Agora mais quatro de R$ 300 até dezembro. O benefício já foi pago a 67,2 milhões de pessoas, num total de R$ 192 bilhões.

Calendário de créditos e saques

Ciclo 1

Saque em dinheiro

17 de setembro - nascidos em dezembro

Ciclo 2

Crédito em poupança digital

16 de setembro - nascidos em junho

18 de setembro - nascidos em julho

23 de setembro - nascidos em agosto

25 de setembro - nascidos em setembro

28 de setembro - nascidos em outubro e novembro

30 de setembro - nascidos em dezembro

Saque em dinheiro

19 de setembro - nascidos em janeiro

22 de setembro - nascidos em fevereiro

29 de setembro- nascidos em março

1º de outubro- nascidos em abril

3 de outubro- nascidos em maio

6 de outubro- nascidos em junho

8 de outubro- nascidos em julho

13 de outubro- nascidos em agosto

15 de outubro- nascidos em setembro

20 de outubro- nascidos em outubro

22 de outubro- nascidos em novembro

27 de outubro- nascidos em dezembro

Ciclo 3

Crédito em poupança digital

9 de outubro - nascidos em janeiro e fevereiro

16 de outubro - nascidos em março e abril

23 de outubro - nascidos em maio e junho

30 de outubro - nascidos em julho e agosto

6 de novembro - nascidos em setembro e outubro

13 de novembro - nascidos em novembro e dezembro

Saque em dinheiro

29 de outubro - nascidos em janeiro e fevereiro

3 de novembro - nascidos em março e abril

10 de novembro - nascidos em maio e junho

12 de novembro - nascidos em julho e agosto

17 de novembro - nascidos em setembro e outubro

19 de novembro - nascidos em novembro e dezembro

Ciclo 4

Crédito em poupança digital

16 de novembro - nascidos em janeiro e fevereiro

18 de novembro - nascidos em março e abril

20 de novembro - nascidos em maio e junho

23 de novembro - nascidos em julho e agosto

27 de novembro - nascidos em setembro e outubro

30 de novembro - nascidos em novembro e dezembro

Saque em dinheiro

26 de novembro - nascidos em janeiro e fevereiro

1º de dezembro- nascidos em março e abril

3 de dezembro- nascidos em maio e junho

8 de dezembro- nascidos em julho e agosto

10 de dezembro- nascidos em setembro e outubro

15 de dezembro- nascidos em novembro e dezembro

Calendário da 6ª parcela ao Bolsa Família

NIS final 1 - 17 de setembro

NIS final 2 - 18 de setembro

NIS final 3 - 21 de setembro

NIS final 4 - 22 de setembro

NIS final 5 - 23 de setembro

NIS final 6 - 24 de setembro

NIS final 7 - 25 de setembro

NIS final 8 - 28 de setembro

NIS final 9 - 29 de setembro

NIS final 0 - 30 de setembro