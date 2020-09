O crime ocorreu por volta das 23h50min do último sábado (26) em um bar que fica localizado no bairro Ouro Verde em Guarantã do Norte/MT.

Segundo uma testemunha, Amilton Pereto de 36 anos e o suspeito de cometer o crime estavam jogando sinuca quando tiveram uma discussão, o suspeito saiu e retornou ao bar com uma faca, se aproximou de Amilton e desferiu cinco golpes na região de seu tórax. Após o ocorrido o suspeito foragiu do local.

Ele foi socorrido por uma equipe do corpo de bombeiros até o hospital Nossa Senhora do Rosário onde passou por procedimentos cirúrgicos, porém veio a falecer na tarde deste domingo (27).

O suspeito ainda continua foragido.