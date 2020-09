Membros da Diretoria da ACEG

A Associação Comercial Empresarial de Guaratã do Norte/MT – ACEG, realizou, nas dependências da entidade, o lançamento dos melhores do ano edição 2020. já é tradição, este evento aonde destaca, as melhores empresas, políticos e profissionais liberais do ano.

O Presidente da ACEG, Hermes Olney Brandão, juntamente com todos os componentes da sua diretoria, sempre trabalharam para o desenvolvimento do comercio local e o evento os melhores do ano, vem brindar o reconhecimento por parte dos consumidores aquele comércio que mais se destacou durante o corrente ano.

Segundo o presidente, mesmo o ano de 2020, está sendo um ano atípico, por causa da pandemia, assim mesmo a maioria do comercio de Guarantã do Norte se destaca, prestando um grande serviço à população, trazendo qualidade e um excelente atendimento.

A população para votar terá de baixar o aplicativo da ACEG em seu celular através do play store ou Qrcod. O inicio da votação se inicia na quarta-feira (23/09) e se encerra no próximo dia 22 de outubro, os consumidores terão 30 dias para realizarem a votação, estão concorrendo mais de 290 categorias.

Nas edições anteriores a entrega das premiações foram realizados com uma grande festa, mas devido a pandemia, este ano a diretoria ainda não sabe como será realizado a entrega para os melhores do ano. Para o presidente se até o final do ano, for liberado mesmo com algumas restrições o pensamento da diretoria é repetir o mesmo glamour, dos anos anteriores.

Por Célio Ribeiro/Roteio Noticias