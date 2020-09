A compulsão alimentar e a ansiedade faz com que as pessoas mesmo fazendo dieta exercícios acabam comendo mesmo sem fome

Ou seja comendo pela fome emocional não há física, com a pandemia veio mais ansiedade, a Neurociência explica que os hormônios alterados devido a ansiedade engorda devido ao aumento da Dopamina hormônio que dá adrenalina e impulsiona a pessoa preencher com algo para baixar esse hormônio, inclusive o cortisol hormônio do stress, é aí que muitos entram no álcool droga ou comida em grande quantidade principalmente doces ou salgados. O cortisol hormônio do stress engorda automaticamente

Luci Guerreiro Neuro Coaching Life Coach Especialista na obesidade Auto performance Superação ajuda as pessoas a diminuir a ansiedade e compulsão alimentar de forma natural e saudável sem medicamentos, ao normalizar os hormônios alterados as pessoas passam a se alimentar de forma equilibrada,cria ânimo de chegar até ao final de uma reeducação alimentar e desenvolve Fóco motivação para se levantar ao final de semana caso venha a deslizar e engordar,

Mais que emagrecer, é descobrir qual vazio, qual problema que leva a pessoa a comer até se encher e depois se arrepender.

Por Luci Guerreiro Neuro Coaching Life Coach