A amora é fruto da amoreira silvestre ou silveira, uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatória e antioxidante. Suas folhas podem ser utilizadas como remédio caseiro para tratamento de osteoporose e cólicas menstruais.

A amora pode ser consumida fresca, em sobremesas ou em sucos que podem ser utilizados para ajudar a tratar diarreias e inflamações nas cordas vocais. Ela pode ser comprada normalmente em mercados, feiras livres e em lojas de produtos naturais. Seu nome cientifico é Rubus fruticosus.

A amora possui vários benefícios para a saúde, como por exemplo:

Ajuda a emagrecer , devido a sua capacidade diurética e reguladora intestinal, mas para que esse benefício seja duradouro, é importante que o consumo da amora seja associada a prática de exercícios físicos e alimentação balanceada; Diminui a inflamação , devido à sua propriedade anti-inflamatória; Previne o envelhecimento e fortalece os sistema imunológico, pois é rico em antioxidantes; Alivia as cólicas menstruais , sendo necessário para isso consumir 2 xícaras de chá de amora por dia; Auxilia no tratamento das mucosas da boca , inflamações de garganta e da pele; Ajuda no tratamento de infecções , devido a sua propriedade antibacteriana.

Além disso, a amora é capaz de normalizar a pressão arterial e melhorar as taxas de colesterol, diminuindo o risco de doenças cardíacas, controlar a glicose, prevenir artrose, osteoporose e obesidade e estimular a memória.

Propriedades da amora

A amora-silvestre possui propriedades diurética, antidiarreica, antioxidante, reguladora intestinal, cicatrizante, anti-inflamatória e antimicrobiana. Além disso, é rica em minerais e ferro, substâncias essenciais para a boa circulação sanguínea.

Como usar a amora

As propriedades da amora podem ser encontrada em outras partes da planta, sendo que as mais utilizadas são a folhas, as flores, os frutos e as raízes.

Chá das folhas de amora: Usar 1 colher (de chá) de folhas secas da amoreira para 1 xícara de água fervente. Juntar as folhas de amora e a água fervida e deixar repousar por 10 minutos. Em seguida coar e tomar 2 xícaras por dia para tratamento de diarreia e cólicas menstruais, ou aplicar esse chá diretamente nas feridas para facilitar a cicatrização. Este é um ótimo remédio caseiro para herpes ou cobreiro.

Usar 1 colher (de chá) de folhas secas da amoreira para 1 xícara de água fervente. Juntar as folhas de amora e a água fervida e deixar repousar por 10 minutos. Em seguida coar e tomar 2 xícaras por dia para tratamento de diarreia e cólicas menstruais, ou aplicar esse chá diretamente nas feridas para facilitar a cicatrização. Este é um ótimo remédio caseiro para herpes ou cobreiro. Suco de amora: Usar 100 g de amora para 1 xícara de água. Após lavar as frutas batê-las no liquidificador juntamente com a água. Em seguida tomar sem coar.

Usar 100 g de amora para 1 xícara de água. Após lavar as frutas batê-las no liquidificador juntamente com a água. Em seguida tomar sem coar. Tintura de amora: Colocar numa garrafa escura 500 ml de Vodka e 150 g de folhas secas da amoreira. Deixar descansar por 14 dias, agitando a mistura 2 vezes por dia. Depois dos 14 dias de descanso coe a mistura e mantenha-a bem fechada num recipiente de vidro escuro, ao abrigo da luz e do calor. Para tomar basta diluir 1 colher de sopa desta tintura num pouquinho de água e beber a seguir. Recomenda-se tomar 2 doses desta por dia, uma pela manhã e outra à noite.

Este suco de amora é indicado para ajudar no tratamento de osteoporose, porém quando aquecido e adoçado com mel pode ser usado para tratar rouquidão, inflamação nas cordas vocais ou amigdalites.

Informação Nutricional

Componentes Quantidades por 100 g de amora Energia 61 calorias Carboidrato 12,6 g Proteínas 1,20 g Gorduras 0,6 g Retinol (Vitamina A) 10 mcg Vitamina C 18 mg Cálcio 36 mg Fósforo 48 mg Ferro 1,57 mg

Efeitos colaterais e contraindicações

A amora deve ser consumida de forma controlada, uma vez que grandes quantidades podem resultar em diarreia. Além disso, o chá de folhas de amora não deve ser consumido durante a gravidez.

Por Tua Saúde