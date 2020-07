/ / Van de prefeitura de Guarantã do Norte se envolve em colisão com caminhão na BR-163

Uma van que pertence à prefeitura de Guarantã do Norte se envolveu numa colisão com um caminhão (marca e modelo não informados), ontem, por volta das 18h, na rodovia federal, no trevo que dá acesso a MT-320, em Nova Santa Helena (124 quilômetros de Sinop). As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal, ao Só Notícias.

Um agente da PRF explicou que no veículo estavam pacientes que fazem tratamento de hemodiálise em Sinop e retornavam para Guarantã quando ocorreu o acidente. Ninguém ficou ferido.

A versão investigada é que o caminhão estava atravessando a rodovia quando correu a colisão transversal na lateral direita com a van, que teve apenas danos.

Não houve interdição do tráfego de veículos e as responsabilidades pelo acidente ainda serão apontadas no boletim de ocorrência da PRF.

Redação Só Notícias (foto: Só Notícias/arquivo)