/ / Usina Hidrelétrica Sinop entrega embalagens de álcool em gel para instituições públicas de Sinop

A Companhia Energética Sinop (CES), concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, continua com as ações que visam a prevenção e combate à Covid-19 no estado de Mato Grosso. Nesta nova etapa, a Companhia vai doar 12 mil embalagens de álcool em gel para diversas instituições dos municípios da área de influência direta da Usina, sendo Sinop, Sorriso, Cláudia, Ipiranga do Norte e Itaúba. Na tarde dessa quinta-feira, 02 de julho, foram entregues três mil unidades de álcool em gel, de 500 ml cada, no escritório da CES, em Sinop, para representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, e Guarda Municipal. As demais, serão doadas na próxima semana, conforme cronograma estabelecido pela empresa.