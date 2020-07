/ / Prefeitura construirá em parceria com o Estado centro de múltiplo uso em Guarantã do Norte

A prefeitura de Guarantã do Norte (250 quilômetros de Sinop) abriu um procedimento licitatório para contratação da empresa que vai executar as obras de construção de um centro de múltiplo uso. A unidade será implantada na Avenida Senador Jonas Pinheiro, no bairro Industrial.

Os recursos estimados para a obra são de R$ 484 mil. A unidade será construída por meio de um convênio entre a prefeitura e o governo estadual, no qual o município pretende dar uma contrapartida de até R$ 209 mil. Já a Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) deve repassar até R$ 274 mil.

A secretária municipal de Assistência Social, Izabel da Costa, justifica, no edital, que a “a construção de um centro de múltiplo uso irá satisfazer as carências do município através da oferta de um espaço para atividades que visem a obtenção de benefícios para a população de modo geral, para os trabalhos do CRAS Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e as oficinas do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) que esta secretaria disponibiliza para a comunidade”.

As propostas das empreiteiras serão abertas pelo setor de licitações da prefeitura no dia 14 deste mês. Após a assinatura do contrato, o prazo para conclusão das obras será de 180 dias.

Conforme já foi informado, a prefeitura de Guarantã também abriu procedimento licitatório para construção de um centro de eventos no município. A obra será construída em um terreno localizado no cruzamento entre a avenida marginal Genésio Minetto e a Rua Maracatiara.

Da Redação com Assessoria