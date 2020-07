/ / caminhão foge após atropelar motociclista na BR-163 em Guarantã do Norte

Por volta das 12h30min do último sábado (04), a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Guarantã do Norte/MT foi informada via 193 sobre um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na rodovia BR 163.

No local a vítima estava consciente, porém desorientada, apresenta escoriações e relatava dor em seus membros superiores e inferiores.

A vítima foi estabilizada, imobilizada e transportada ao hospital municipal, no qual ficou aos cuidados médicos e não corre risco de morte.

Segundo o motociclista, o mesmo estava chegando na cidade de Guarantã do Norte quando ao reduzir para passar em um quebra-molas, foi surpreendido por um caminhão que bateu na traseira de sua motocicleta, vindo a arremessar o veículo e o condutor para fora da pista. O motorista do caminhão foragiu do local sem prestar socorro.

Por O Território