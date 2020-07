/ / Medeiros e Claudinei articulam apoio aos pré-candidatos e integração partidária em eleições de Rondonópolis

Os parlamentares avaliam os perfis de pré-candidatos a serem apoiados e as estratégias a serem consolidadas para as eleições municipais

Os deputados federal José Medeiros (Podemos) e estadual Delegado Claudinei (PSL) se reuniram, na manhã desta sexta-feira (10), com os representantes do grupo de direta do município de Rondonópolis (MT). Eles já começam a se movimentar para avaliar como será a atuação nestas eleições de 2021 e a discutir a possível linha estratégica a ser seguida tanto da parte dos apoiadores e pré-candidatos a ocuparem a gestão do parlamento e prefeitura municipal.





Uma das propostas estudadas é a integração entre os partidos do PSL, Podemos, PRTB e PSC para o fortalecimento dos pré-candidatos nas campanhas eleitorais. Para o presidente do PSL de Rondonópolis, Sirdinez José Venâncio, a união da direta e ter um único nome para apoiar nestas eleições seria um importante passo para a construção de um projeto sólido de médio a longo prazo para atender o município. “Temos que pensar em um projeto futuro e, assim, contarmos com futuros gestores que tornem Rondonópolis uma referência para investimentos que, consequentemente, intensificará os aspectos relacionados ao desenvolvimento social e econômico”, opina.





Expectativa





O coronel Vanderlei Bonoto Cante do II Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CRBM-MT) é um nome cogitado pelas pesquisas realizadas para as eleições de Rondonópolis. Ele ainda estuda as possibilidades de participar e se filiar em um dos partidos de oposição.





Já o advogado Odair Pereira de Moura tem o propósito de fazer parte das eleições pelo PSL. Ele tem um histórico profissional com destaque na segurança pública por 22 anos, dentro da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), em que encerrou as atividades como comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar e, desde 2013, é tenente coronel da reserva remunerada.





“A política é uma arte para fazer o bem. Já tenho uma carreira consolidada na advocacia e aposentado. Sou idealista, gosto de transformar as coisas e a política que é uma grande ferramenta para que as coisas aconteçam”, posiciona Moura.





Avaliação





Delegado Claudinei avalia que o Comandante Moura e o Coronel Bonoto – que estuda a possibilidade de se candidatar – são perfis consideráveis e fortes para fazerem parte das eleições de Rondonópolis. “Em relação ao Moura tive a oportunidade de conhecê-lo na segurança pública quando atendia Jaciara e Rondonópolis. Da mesma forma que o Bonoto que ainda não se filiou a nenhum partido, mas já recebeu convites para se candidatar. Eles são de direita e seguem um perfil conservador. Sem contar o comprometimento deles, não só no aspecto da segurança pública, mas com a área social”, comenta o parlamentar.





“É até normal o Bonoto avaliar e analisar essa possiblidade. É um grande gestor do Corpo de Bombeiros. São 30 anos na carreira militar. Sei que o foco dele é a gestão e se for se candidatar é isso que levará consigo para traçar as metas, aplicar as estratégias e alcançar o esperado em prol do município”, explica.





Em relação a opinião de Medeiros, Bonoto é um profissional que é bem visto na cidade para assumir a prefeitura municipal, uma boa alternativa e que enriquece o leque de opções para população nestas próximas eleições. “É bom sentir o eleitor. Fez o lançamento do pré-candidato é preciso consolidar a candidatura e saber como o eleitor pensa. Essa leitura é necessária. Vamos amadurecer. Bonoto ainda não decidiu e qual o partido que fará parte. A política é feita de prosa. Vamos proseando”, diz o parlamentar federal.





Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa