/ / Motorista para consertar caminhão e tem pernas esmagadas e vem a óbito na Serra do Cachimbo

Sua esposa que o acompanhava na viajem, pediu socorro a outros motoristas que passava no local, aonde a vitima foi socorrido de inicio em uma camioneta e avisado o corpo de bombeiro que de imediato se deslocou ao local do acidente, vindo a encontrar com as pessoas que já estavam transportando o ferido, aonde o mesmo foi transferido para a ambulância, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de dar entrada no hospital.