/ / Motivado, Roger Bernardo valoriza renovação com a Inter de Limeira e revela cuidados com o retorno aos treinos

Enfim, de volta. Oficialmente autorizados pelo Governo do Estado de São Paulo, os clubes que disputam a primeira divisão do campeonato estadual, retornaram hoje (01) aos trabalhos presenciais.





Na Inter de Limeira, que ocupa a 3ª colocação do Grupo C e tem a 9ª melhor campanha do estadual, não foi diferente. O grupo voltou aos treinamentos após realizar exames e testes de Coronavírus nos últimos dias. Um dos atletas mais experientes da equipe, Roger Bernardo destaca o trabalho e a preparação para o reinício dos treinos presenciais. “A gente tem acompanhado todo o cuidado que o clube vem tendo, desde os exames que fizemos, até a desinfecção de todos os ambientes. Estamos fazendo tudo em segurança e seguindo as medidas de proteção. Agora que podemos ir para o campo trabalhar, é aproveitar ao máximo esse período e fazer uma boa preparação para o segundo semestre”, revelou o volante, que também atua como zagueiro.









Além da retomada dos treinamentos, o dia também foi marcado pela renovação de contrato com o clube. Agora, com o novo vínculo, Roger segue até maio de 2021 na equipe alvinegra. “Muito motivado para seguir aqui. Temos objetivos importantes pela frente, como conseguir a vaga para a Copa do Brasil ou quem sabe para a Série D do Brasileirão. O trabalho está sendo bem feito e acredito que vamos colher coisas boas lá na frente”, finalizou.

Foto: Pedrinho Sarti

Assessor de Imprensa