/ / Lionel Messi chega a marca de 700 gols na carreira; Relembre alguns dos principais

700 vezes Messi! Com o gol marcado nesta terça-feira (30), no empate contra o Atlético de Madri, o craque argentino chegou aos 700 gols na carreira. Ele possui 630 com a camisa do Barcelona e 70 pela seleção argentina - para efeito de comparação, Cristiano Ronaldo, com 35 anos, tem 728 gols no total. Relembre alguns dos principais gols de Messi ao longo dos anos:





Em 2009, Messi e o Barcelona enfrentavam o Machester United de Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões no Estádio Olímpico, em Roma. O Barça venceu aquele jogo por 2 a 0, com Messi deixando a marca dele no segundo gol. O argentino recebeu o cruzamento e cabeceou para encobrir o goleiro Van der Sar, marcando um belo gol.









Em 2007, com apenas 19 anos, Messi chocou o mundo pela primeira vez. Em partida contra o Getafe, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, o craque marcou um gol "à la Maradona". O jogador dominou a bola no campo de defesa e partiu com ela até o outro lado do campo. O argentino driblou cinco adversários, inclusive o goleiro.





Durante o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, em 2015, entre Barcelona e Bayern de Munique, Messi marcou um dos gols mais marcantes de sua carreira. Em joga individual, o camisa 10 deixou Jérôme Boateng no chão e tocou por cobertura na saída de Neuer. Mais um belo gol na carreira do argentino.





Messi já marcou seu nome na história do confronto entre Real Madrid e Barcelona, sendo o maior artilheiro do duelo. Em 2017, o "baixinho" decidiu o clássico e, na comemoração, tirou a camisa e ergueu em frente à torcida da equipe madridista. Além da comemoração e de marcar o gol da vitória, esse foi o gol de número 500 do jogador com a camisa do Barcelona.





Messi também é um excelente cobrador de faltas e já balançou muito as redes dessa forma. Nas semifinais de 2019 da Liga dos Campeões, o camisa 10 anotou um belo gol de falta contra o Liverpool, colocando a bola no ângulo do goleiro brasileiro Alisson. O lance aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo na vitória do Braça por 3 a 0. Esse foi o gol 600 com a camisa do Barcelona e ganhou o troféu de gol mais bonito da edição do torneio.





Apesar de ser muito criticado por suas atuações pela Argentina, Messi também deixou alguns gols marcantes pelo seu país. Na semifinal da Copa América de 2007, na época com a camisa 18, o atacante marcou um belo gol de cobertura contra o México. O craque recebeu na entrada da área e encobriu o goleiro com a perna esquerda.





Messi também aprontou para cima do Brasil. Em amistoso disputado em 2012, o camisa 10 marcou três gols contra a seleção brasileira na vitória por 4 a 3. Aos 39 minutos do segundo tempo, ele resolveu a partida. O argentino deixou Marcelo para trás e arrancou com a bola até chegar na entrada da área e finalizar no ângulo da meta de Rafael.