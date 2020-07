/ / Jogador de Rondonópolis é contratado para disputar Campeonato Paulista

O lateral-direito Danilo Boza, de 22 anos, de Rondonópolis, foi contratado pelo Mirassol Futebol Clube para disputar o Campeonato Paulista. O jogador é prata da casa e já defendeu o time em 2017, 2018 e, agora, faz seu retorno. Ano passado, estava na Europa disputando a Segunda Liga pelo SC Braga, de Portugal. Ainda falta a regularização do lateral no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os treinos serão no CT do time que oferece toda a estrutura necessária para o isolamento e preparação. Antes da acomodação os jogadores passaram por testes rápidos da Covid-19. O Campeonato Paulista A1 desta temporada está paralisado desde o dia 16 de março.

O Mirassol tem mais dois desafios antes da fase decisiva, frente ao Água Santa e, posteriormente, contra Ponte Preta. Com uma vitória, o clube garante classificação na próxima fase. Ainda não há previsão de reinício do campeonato.

O torneio foi interrompido quando faltavam seis rodadas (duas da primeira fase e quatro do mata-mata). A Federação Paulista e clubes ainda não discutiram com o governo do Estado a respeito de datas para a retomada.