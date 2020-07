/ / Governo contrata 530 profissionais de saúde para atuar no combate à Covid-19

Carlos Celestino

Secom|MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), ainda continua com processo seletivo aberto para o preenchimento de 530 vagas de profissionais de saúde, que atuarão no tratamento de pacientes com Covid-19 em oito unidades de saúde do Estado.

As vagas abertas são para médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório e maqueiros, sendo distribuídas nos Hospitais Regionais de Alta Floreta, Cáceres, Colíder, Rondonópolis, Hospital Metropolitano e Hospital Estadual Santa Casa.

Veja o quadro de vagas

O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo, disse que Mato Grosso precisa da ajuda desses profissionais para somar no combate ao coronavírus.

“No enfrentamento à pandemia, o profissional que atua na área da Saúde é fundamental. Mais do que nunca, precisamos da força, competência e apoio desses profissionais. Você que se inscreveu ou irá se inscrever, fique atento e venha nos ajudar a cuidar da população”, declarou o gestor.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas por meio do link: cadastro.mt.gov.br

Nesta fase, ainda não foi definida a data de encerramento, mas essa informação, quando definida, será publicada no Diário Oficial. Este processo seletivo é gratuito para todos os cargos.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis nos editais. Para acessar o primeiro edital de abertura do processo seletivo clique AQUI . Para acessar o edital retificado clique AQUI