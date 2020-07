/ / Funcionário público de 31 anos de Guarantã do Norte morre por coronavírus

Faleceu na tarde da terça-feira (07/07), Funcionário público de Guarantã do Norte/MT, Maycon Rodrigo de Souza de 31 anos em decorrência do covid-19.

Ele foi internado em Guarantã do Norte no dia 19 de junho e foi transferido para Peixoto de Azevedo no dia 1 de julho, devido complicações foi transferido para o hospital metropolitano de Várzea Grande e veio a falecer na tarde desta terça- feira em um leito de UTI.

Maycon Souza completaria 32 anos de idade no próximo dia 08 de agosto, era servidor do município lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Meio Ambiente.

Este e o terceiro óbto registrado por Guarantã do Norte.

Fonte: Olhar Cidade