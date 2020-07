/ / Em semana de decisão, Paulo Ricardo projeta confronto do Figueirense pelas quartas de final

Por conta da campanha na primeira fase, o time alvinegro tem a vantagem de decidir em casa. O primeiro jogo, diante do Juventus, acontece às 15h. “Lembro que enfrentamos a equipe deles logo na estreia do campeonato, e foi uma partida dura, equilibrada. Agora, valendo vaga na semifinal, tem tudo para ser ainda mais disputada. Temos que aproveitar essa primeira partida lá para trazer uma vantagem no segundo jogo”, finalizou.