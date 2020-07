/ / Dois bandidos são mortos durante assalto a lanchonete em União do Norte

Dois bandidos foram mortos, ontem à noite, por um policial militar durante um assalto numa lanchonete, em União do Norte, que é distrito de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros e Sinop). As informações foram confirmadas pelo major da PM, Galdino Vieira de Souza, ao Só Notícias.

“A guarnição foi informada do roubo, onde três bandidos chegaram armados, encapuzados. Renderam os clientes e o proprietário, de 45 anos. Quando as vítimas estavam rendidas, um dos bandidos agrediu um dos clientes com vários golpes na região do tórax e o dono do bar. Um soldado da PM que passava pelo local, interferiu ordenando que os suspeitos se entregassem. Com isso, o suspeito apontou a arma para o policial, que revidou acertando na cabeça dele. O criminoso caiu e morreu no local”.

Ainda de acordo com o major, o policial percebeu a presença do segundo suspeito. “Ele estava mantendo uma pessoa como refém e armado com um facão. Neste momento, o policial efetuou dois disparos acertando a face do suspeito, que também faleceu no local”.

Os policiais isolaram o local, acionaram a Polícia Civil e o revólver calibre 38 que estava com os bandidos foi apreendido. A arma será analisada pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).