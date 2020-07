/ / Concessionárias da Aegea MT/PA disponibilizam aplicativos que facilitam o pagamento das contas de água e esgoto

Os moradores podem baixar o PicPay ou o Águas App, ambos disponíveis gratuitamente na Apple Store e Google Play









Desde o início do isolamento social e com o fechamento temporário das lojas comerciais em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Aegea MT, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso, vem reforçando o acesso aos canais de atendimento para solicitação de serviços e pagamento das faturas, de forma segura, sem a necessidade de sair de casa e buscando novas soluções para facilitar a rotina dos usuários.





As concessionárias Águas de Carlinda, Águas de Cláudia, Águas de Guarantã do Norte, Águas de Marcelândia, Águas de Matupá, Águas de Novo Progresso, Águas de Peixoto de Azevedo, Águas de Santa Carmem, Águas de Sinop, Águas de Sorriso, Águas de Vera e Águas de União do Sul, disponibilizaram opções de pagamento online das faturas de água e esgoto por meio de aplicativos. Para utilizar os serviços, os moradores podem baixar o PicPay ou o Águas App, ambos disponíveis gratuitamente na Apple Store e Google Play.





Para usar o PicPay é necessário cadastrar preenchendo alguns dados como nome completo, e-mail, CPF e cartão de crédito, seguir o passo a passo de configuração e pagar a sua conta de água pelo código de barras. O pagamento pode ser feito com o saldo da carteira do PicPay, se houver ou com o cartão de crédito. O aplicativo também oferece cashback aos seus clientes ao pagar uma conta ou enviar dinheiro. Ou seja, você pode receber uma parte do que gastou de volta em sua carteira digital.





Já o Águas App é o aplicativo que dá acesso a vários serviços das concessionárias. Pela plataforma é possível efetuar pagamento por cartão de crédito, emitir a segunda via da conta, verificar o histórico de consumo, solicitar ligação nova de água e esgoto, esclarecer dúvidas, notificar falta de água e vazamentos, entre outras opções de serviços.





“As plataformas digitais destacam o compromisso das concessionárias e fazem parte das medidas adotadas nesse período de pandemia. O reforço da tecnologia garante mais agilidade, confiabilidade e segurança, além é claro de reduzir o contato social evitando a propagação da Covid-19. Orientamos que a população utilize os serviços disponíveis a qualquer hora, sem sair de casa”, pontuou o coordenador comercial da Aegea MT/PA, Edisandro Azevedo.





Além dessas opções, as concessionárias disponibilizam os Serviços Online para pagamentos com cartão de crédito e débito, disponível no site ( www.aegeamt.com.br ). A negociação pelos canais digitais se soma a outras medidas desenvolvidas como o atendimento porta a porta. Nesta modalidade, um agente identificado da Águas vai até o imóvel do cliente para realizar serviços como pagamento de faturas e esclarecimento de dúvidas. Para solicitar o serviço, o consumidor precisa fazer o agendamento pelo WhatsApp, no número (66) 99724-2963, ou no 0800 647 6060 (ligações de telefone fixo e celular).





Para mais informações sobre os trabalhos, projetos e ações desenvolvidas pelas concessionárias, acesse www.aegeamt.com.br













Assessoria de Comunicação Aegea MT