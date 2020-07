/ / CBF emite nota e diz que clubes concordaram com Campeonato Brasileiro em agosto

A CBF emitiu uma nota nesta segunda-feira respondendo o pronunciamento do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de que os times do estado só retomariam a disputa do Campeonato Brasileiro depois da volta do Campeonato Paulista.

Segundo o órgão, todos as equipes paulistas da Série A e B aprovaram, em reunião no último dia 25 de junho, o retorno dos campeonatos nacionais nos próximos dias 9 e 8 de agosto, respectivamente.

A CBF também informou que, para manter as datas, as equipes concordaram em mandar partidas em outras cidades e estados, caso ainda não tenham liberação para jogar em suas sedes.

Por fim, o comunicado também revelou que os cinco clubes paulistas que disputarão a Série A (Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Santos e São Paulo) entraram em contato com a CBF nesta segunda-feira e reiteraram o planejamento acordado.

Os clubes de São Paulo voltaram aos treinos presenciais na última quarta-feira. Não existe, porém, data marcada para a volta do Campeonato Paulista