/ / CBF define datas de retorno de competições; Luverdense, União e Operário se preparam para Série D

A Confederação Brasileira de Futebol publicou, há pouco, o calendário revisado de competições profissionais deste ano. Entre os certames englobados estão Campeonatos Brasileiro Série A, B, C e D, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2022. Com as mudanças, a temporada do futebol brasileiro está prevista para ser encerrada no dia 24 de fevereiro de 2021, com a última rodada da elite do nacional.

Com a definição, Luverdense, União de Rondonópolis e Operário Várzea-grandense devem começar, nos próximos dias, a se prepararem para a disputa da Série D do Brasileiro, prevista para começar em 6 de setembro e se estender até dia 7 de fevereiro. A disputa acontecerá em 26 datas diferentes. Se não houvesse paralisação por conta da pandemia do Covid-19, o torneio teria iniciado no final do mês de maio e finalizado em 22 de novembro.

Ainda não há, no entanto, definição dos dias que cada equipe jogará. Caso os grupos permaneçam conforme definido antes da suspensão do futebol, o Luverdense integrará o grupo A2, e estreia em casa diante do River (PI). As demais equipes que compõe a chave e serão adversárias do LEC são Santos (AP), Moto Club (MA), Juventude (MA), Altos (PI), São Raimundo (RR), e ainda há uma vaga aberta, que será decidida entre Baré (RR) e Ypiranga (AP).

O União de Rondonópolis e o Operário Várzea-grandense, ficaram no mesmo grupo, o A5. O Colorado começa a trajetória em busca do acesso em casa, contra o Águia Negra (MS). Já o CEOV estreia fora de casa, medindo forças com o CRAC (GO). Os outros times da chave são o Goianésia (GO), Goiânia (GO), Vitória (ES) e a última vaga será decidida entre Real Noroeste (ES) e Aquidaunense (MS).

Além disso, ao final da fase de grupos os 4 melhores colocados de cada chave se classificam. Já a segunda etapa, onde terão 32 times, será decidida no sistema mata-mata. Os 16 vencedores passam para as oitavas de final. Em seguida, haverá as quartas de final. Os vencedores desta fase, automaticamente, avançam para as semifinais e já garantem o acesso à Série C do ano seguinte. Já a final do certame acontecerá em jogos de ida e volta.

A CBF ainda divulgou que a Série A do Brasileiro será disputada entre os dias 9 de agosto e 24 de fevereiro de 2021. O formato da competição segue mantido, em pontos corridos ao longo de 38 rodadas. A Série B, onde o Cuiabá representa Mato Grosso, irá de 8 de agosto a 30 de janeiro, permanecendo em sistema de pontos corridos e dando acesso a quatro equipes para a Série A do ano seguinte.

A Série C terá seu início conjuntamente com as Séries A e B por solicitação unânime dos clubes. A competição será disputada em 26 datas, de 9 de agosto a 31 de janeiro. Já a Copa do Brasil, maior competição regional do país, tem cinco datas a serem disputadas e será retomada em sua oitava e última rodada da primeira fase no dia 21 de julho, seguindo até o dia 10 de fevereiro. Cuiabá também é o único representante do Estado no certame.