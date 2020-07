/ / Bolsonaro vai a Sinop e Sorriso inaugurar usinas; em Ubiratã entregará regularização fundiária

O presidente Jair Bolsonaro deve ir a Sinop no próximo dia 1º de Agosto para inaugurar a primeira fase de uma indústria de álcool. A confirmação foi feita pelo secretário especial do ministério da Agricultura, Nabhan Garcia. A articulação da agenda é conduzida pela ministra Tereza Cristina com o Palácio do Planalto. O horário da chegada e demais detalhes ainda serão anunciados.

Bolsonaro também deve ir a Nova Ubiratã (170 km de Sinop) lançar a colheita do algodão – Mato Grosso é o maior produtor nacional – e entregará centenas de títulos de regularização fundiária para famílias de pequenos produtores rurais que obtiveram a documentação de suas terras.

No mesmo dia, o presidente vai a Sorriso para inaugurar outra planta de usina de etanol a base de milho que está em fase final.

“O presidente gosta muito de Mato Grosso e sempre tem dito que é menos Brasília e mais Brasil. E se tem algo que o presidente Bolsonaro sabe agradecer é a grandeza do setor produtivo rural, a contribuição mais importante que é dada para o Brasil que é do setor produtivo”, disse Nabhan. Bolsonaro tem forte apoio de produtores rurais mato-grossenses.

Além de Tereza Cristina, os ministros Paulo Guedes (Economia) e Ricardo Salles (Meio Ambiente) devem integrar a comitiva na primeira visita de Bolsonaro a Mato Grosso como presidente da República.