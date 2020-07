/ / Bolsonaro escolhe Milton Ribeiro para ser ministro da Educação

O presidente Bolsonaro nomeou o novo ministro da Educação. É o professor e pastor Milton Ribeiro, que é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, graduado em Direito e Teologia e membro da Comissão de Ética da presidência da República desde maio do passado. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

“Indiquei o Professor Milton Ribeiro para ser o titular do Ministério da Educação”, escreveu. O presidente afirmou ainda que o pastor é “doutor em Educação pela USP, mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e graduado em Direito e Teologia”. Ele é pastor reverendo na Igreja Presbiteriana de Santos (SP) e considerado um nome conservador.

O cargo no ministério estava vago desde a semana passada, quando a nomeação de Carlos Alberto Decotelli foi revogada, sem que ele tivesse tomado posse, depois de uma série de inconsistências curriculares terem vindo à tona.

Ribeiro tem uma trajetória ligada à Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde foi reitor em exercício, vice-reitor e superintendente da pós-graduação lato sensu. Ele também fez parte do conselho deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie e da Comissão de Ética e Compliance da mesma instituição.

O currículo de Ribeiro informa que ele já atuou como representante da Universidade Mackenzie na Conferência New Frontiers in the Figth Against Corruption in Brazil at Columbia Law School, no Estados Unidos, e como diretor administrativo da Luz Para o Caminho, agência de produção de mídias da Igreja Presbiteriana do Brasil.