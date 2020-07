/ / Bandido rouba carro em Novo Mundo e é preso pela PM de Guarantã do Norte

Segundo a vítima, a mesma estava na presença do suspeito e demais populares no município de Novo Mundo/MT, quando o mesmo pediu dinheiro emprestado para uma senhora, momento em que disse para este que caso precisasse de dinheiro era para pedir para ele e não para uma mulher, momento em que o suspeito passou a agredi-lo fisicamente, subtraiu uma certa quantia em dinheiro que estava em seu bolso, aproximadamente R$ 250,00. Em seguida tentou pegar um facão para atentar contra a vida da vítima e tomou de suas mãos a chave do seu veículo e foragiu do local.

Segundo relato dos policiais militares de Novo Mundo, em conversa com populares, os quais resguardaram-se no direito de não se identificar pois temiam mal maior, o suspeito após roubar o carro da vítima, ao ser avistado pelas pessoas presentes, sob posse de uma arma de fogo tipo pistola de cor prata, apontou a referida arma em direção das pessoas, em seguida adentrou no veículo roubado e foragiu.

Os policiais militares de Guarantã do Norte/MT, foram avisados pela esquipe de serviço do município de Novo Mundo de que havia ocorrido um roubo de automóvel, um Toyota Corolla de cor preta naquele município, e que o suspeito estava armado.

De imediato os policiais se deslocaram até a MT-419, sentido a cidade de Novo Mundo, e na altura do Club Galpão Crioulo, depararam-se com o veículo suspeito, onde em seguida o suspeito com o veículo empreendeu fuga sentido a BR 163.

Foi feito um acompanhamento e os policiais conseguiram exito em efetuar a abordagem ao referido veículo enfrente a rodoviária de Guarantã, onde foi constatado a veracidade das informações repassadas. Foi dada voz de prisão ao suspeito e conduzido a delegacia de policia civil para as providencias cabíveis. Foi feita busca no interior do veículo, porém não foi localizado arma de fogo.

Durante confecção deste boletim de ocorrência, foi feito checagem junto ao sistema infosseg, onde foi constatado dois mandados de prisão em nome do suspeito por furto qualificado e posse de arma de fogo no estado do Paraná e Santa Catarina.

A vítima esteve presente e reconheceu o suspeito, bem como seu veículo roubado.