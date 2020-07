/ / Após quatro meses, Luan Polli enaltece retorno aos jogos do Sport e reforça discurso de evolução na meta do Leão

No dia 15 de março de 2020, Luan Polli defendeu um pênalti de Felipe Silva no revés diante do Ceará e naquela data o Sport entrava em campo pela última vez. Quatro meses depois, após férias, treinos remotos, retorno aos trabalhos na estrutura do clube, inúmeros testes de Covid, enfim, um horizonte foi traçado e o Leão da Ilha já sabe quando poderá voltar a atuar no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste.





O primeiro confronto do Sport será no próximo domingo, às 16h, no clássico estadual contra o Santa Cruz no estádio da Ilha do Retiro pelo Campeonato Pernambucano. Três dias depois, o Leão voltará a campo pela Copa do Nordeste diante do Confiança, às 20h, em Feira de Santana.





Titular da meta rubro-negra antes da pandemia, Luan Polli valoriza o fato de o Sport já voltar a campo com duelo diante de fortes adversários. “Nada melhor do que já voltar a jogar com partidas e rivais de alto nível. Ambos jogos decisivos. Creio num Sport preparado para esses confrontos. Estamos treinando desde 15 de junho e dia após dias o nosso time vem assimilando mais os treinamentos e ideias do Daniel Paulista. Além disso, vejo um elenco muito empenhado e motivado. Todos estão felizes por voltarem a fazer o que mais gostam”, declarou o goleiro.





Catarinense, Luan Polli retornou ao seu estado durante as férias pela pandemia. Na cidade de Florianópolis, como estava mais flexível nas regras de isolamento social, o arqueiro pôde manter uma rotina de treinamentos com um preparador de goleiros sob supervisão também dos profissionais do Sport.





Na opinião de Luan, esse profissionalismo de permanecer trabalhando mesmo no período de férias será importante na retomada dos jogos. “Treinei muito durante a pandemia. Lógico que não é a mesma coisa de trabalhar na estrutura do Sport, mas me ajudou bastante na volta aos treinos, pois não perdi tanto em ritmo e parte física. Lógico que neste retorno, pelos quatro meses sem jogos, é natural que a gente ainda não esteja no auge físico, de ritmo de jogo e de entrosamento. Mas, com o foco de todo o elenco, superaremos essas adversidades”, justificou o atleta de 27 anos.





Desde 2019, Luan Polli vem se consolidando no Sport. Ele foi figura importante para o acesso do clube à Série A e com a chegada de Daniel Paulista nesta temporada teve uma sequência como titular. Já são 20 partidas pelo clube pernambucano e a expectativa dele é permanecer se firmando no tradicional time brasileiro. “Quero continuar a evolução que estava tendo antes da parada. Cada vez mais experiente, creio que estou muito preparado para seguir atuando em alto nível no intuito de ter novas conquistas por esse clube que me acolheu tão bem”, finalizou.







Fotos: Anderson Stevens/Sport

Assessor de Imprensa