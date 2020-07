/ / Alan Kardec deixa secretaria estadual de Esportes e reassume mandato na Assembleia

O professor Alan Kardec confirmou, há instantes, que entregou hoje pedido de exoneração do cargo de secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer, que ocupava desde fevereiro do ano passado. Ele reassumirá mandato na Assembleia Legislativa e permanece na base de sustentação do governo. Ainda não foi confirmado quem será o próximo secretário.

“Atuar pela primeira vez na condição de Secretário de Estado foi um exercício político que resultou em um grande aprendizado acerca do funcionamento da máquina pública, possibilitando conhecer melhor os processos, os caminhos e os entraves que levam as demandas do papel à sua realização empírica”, avaliou.

“Agradeço ao governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes pela confiança e parceria, ao meu companheiro de partido, vice-governador Otaviano Pivetta, aos colegas secretários de Estado. Muito obrigado aos meus secretários adjuntos Jefferson Neves, que tem feito um trabalho fantástico no esporte com sua equipe, ao Paulo Traven, pelo seu compromisso com a Cultura e ao polivalente Paulo Conceição, pela imprescindível e eficiente gestão sistêmica que permitiu os trabalhos das áreas finalísticas”, completou.

“Recebemos, do governo anterior, uma secretaria possuindo vários projetos e emendas pendentes de pagamento, seis museus fechados, convênios de gestão e editais atrasados. Em pouco mais de um ano, além de revertermos a estagnação de investimentos, fortalecemos as políticas públicas nos segmentos”. “Com a implementação do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, criamos oportunidades como a reforma e modernização de diversas Bibliotecas municipais e um edital de Literatura, para publicação de obras e formação literária. Criamos o circuito Caminhos da Cultura, que levou milhares de estudantes da rede pública a visitarem seis espaços culturais que estavam fechados e foram reabertos em nossa gestão, com reformas e ampliações. Pudemos implementar 30 novos pontos de cultura pelo Estado, incluindo comunidades indígenas e quilombolas. Realizamos fóruns com as categorias e conseguimos atualizar todos os marcos legais do Esporte e da Cultura, com novas leis e configurações de conselhos, garantindo a participação popular ampla e democrática”, avaliou. “Tudo isso não poderia ser feito sem o apoio fundamental do Governador Mauro Mendes, que compreendeu a relevância da Cultura, Esporte e Lazer para o Estado e para os mato-grossenses, e não mediu esforços em atender nossas demandas”, emendou.

Kardec também expôs que volta a Assembleia para trabalhar também em outros setores. “No âmbito estadual, a votação da Reforma da Previdência, por exemplo, atinge diretamente os milhares de servidores públicos e suas famílias. Enquanto estive no governo, trabalhei firmemente pela construção de um acordo triangulando as principais forças em disputa, o governador, a Assembleia Legislativa e o Fórum Sindical. Uma vez que a Reforma da Previdência era inevitável, por conta da aprovação em nível federal, trabalhamos para que ela não fosse mais perversa e dolorosa do que a nacional. Chegamos a alguns pontos intransponíveis nessa negociação, e que exigem a disputa pelo voto. E na disputa, sempre estarei ao lado do povo trabalhador, onde está a minha origem e minha luta”, concluiu.

Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)