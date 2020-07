/ / A IYF – International Youth Fellowship - rompe fronteiras e realizará evento on-line para jovens

O Pastor Ock Soo Park é o fundador da Ong IYF – International Youth Fellowship e idealizador do World Camp., ele também escreveu o livro, da série de educação emocional: “ Quem é você que me arrasta” e a dedicatória foi a seguinte: “dedico aos jovens que estão passando por algum sofrimento no coração, por nunca terem aprendido sobre o mundo do coração e nunca ter havido alguém para ensiná-los. ” Com este coração do fundador da organização, o World Camp foi organizado e espera contar com a participação de 5.000 jovens.