/ / 81% dos internautas são a favor da distribuição do ‘kit covid’

Com o avanço do coronavírus, muitas pessoas têm procurado por medicamentos que seriam aliados ao tratamento da doença. Ao menos 9 municípios de Mato Grosso implantaram o “kit covid”, um composto de remédios que serão distribuídos apenas com recomendação médica. No entanto, a covid-19 ainda não tem cura, tampouco vacina, apesar dos estudos.



Diante da alta demanda, o questionou aos leitores: “Na sua opinião, o 'kit covid' deve ser distribuído apenas com os primeiros sintomas do coronavírus?”. O resultado foi surpreendente, pois a esmagadora maioria dos leitores acredita que o composto deve ser colocada para os pacientes. Diante da alta demanda, oquestionou aos leitores: “Na sua opinião, o 'kit covid' deve ser distribuído apenas com os primeiros sintomas do coronavírus?”. O resultado foi surpreendente, pois a esmagadora maioria dos leitores acredita que o composto deve ser colocada para os pacientes.







Conforme os resultados da enquete, que ficou aberta para votação desde o último sábado (27), 81% dos votantes responderam que “sim, sou a favor de distribuir medicamentos aos pacientes com sintomas leves da doença”.



Em seguida, 14% disseram que “medicamentos só devem ser receitados e distribuídos gratuitamente com rígido controle e diagnóstico da doença”. Apenas 4% votaram que “não, medicamentos só devem ser receitados após a confirmação da covid-19”.



A combinação dos remédios está sendo apontada como solução para a contaminação pelo novo coronavírus. Ainda não há comprovação científica sobre a eficiência dos medicamentos para o tratamento do coronavírus.



Na lista dos remédios que compõem os kits estão a ivermectina, um antiparasitário que combate vermes, parasitas, ácaros e piolhos. Também entra no kit a prednisona, um corticoide indica para doenças endócrinas, alérgicas, respiratórias e dermatológias. Outro comum nos kits é a azitrominicina, um antibiótico usado para infecções no trato respiratório.



O secretário municipal de saúde, Luiz Antonio Possas de Carvalho, disse que a Capital terá capacidade para distribuir 100 mil kits covid a partir da próxima semana.





Veja o gráfico