/ / Velho conhecido de Ricardo Colbachini, Juliano aposta em sucesso do treinador no Pelotas: “Caminho com muito brilho”

No final de abril, já no período de pandemia, o Pelotas decidiu promover uma mudança na sua comissão técnica e anunciou a chegada de Ricardo Colbachini. O jovem treinador de 35 anos chegou ao Lobo após experiências, principalmente, nas categorias de base de times importantes do Rio Grande do Sul como: Grêmio, Juventude, Caxias e Internacional.

Uma das referências no atual elenco do Pelotas é o meia-atacante Juliano e ele conhece bem o novo comandante. Isso porque, ambos trabalharam juntos no Internacional e Juventude.





Na opinião de Juliano, a chegada de Colbachini será benéfica ao Lobo. “Acredito num caminho com muito brilho dele no Pelotas. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele. Apesar de jovem, conhece muito de futebol. Vai agregar bastante em nossa caminhada”, comentou Juliano.





Os treinamentos presenciais do Pelotas estão previstos para retornarem no próximo dia 06 de julho. Enquanto essa data não chega, os jogadores vêm executando trabalhos online. Juliano revela que já teve oportunidade de conversar com Ricardo Colbachini neste momento de pandemia. “O fato de já conhecer o método de trabalho dele certamente me ajuda muito. Além, claro, dele também saber o modo que gosto de atuar. Na conversa que tivemos, ele me explicou a maneira que pretende colocar em campo o Pelotas. Reforcei que ele pode contar comigo para ajudá-lo”, declarou Juliano, que atuou em sete das oito partidas do Lobo no Gauchão.





Tendo ainda a sequência do Campeonato Gaúcho, previsto para retornar no próximo dia 19 de julho, e a Série D, Juliano admite ansiedade para retorno das partidas, porém, com muita responsabilidade. “As informações que chegam para gente é que definiram uma data para o retorno do Gauchão e, logicamente, isso aumenta nossa expectativa. Mas, além da ansiedade de a bola voltar a rolar também estamos na expectativa para que tudo seja com o máximo de cuidado possível para fazermos o que amamos”, finalizou.

Foto: Gustavo Pereira/Pelotas

Assessor de Imprensa